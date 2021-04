Prosegue l’iter per la Pisciottana: dichiarata la pubblica utilità dell’opera

La Provincia di Salerno, con Decreto del Presidente n. 51 del 19 aprile 2021, ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Ripristino e completamento della variante lungo la ex SS n. 447 di Palinuro tra il Km 15+000 e il Km 18+500 per il superamento del tratto in frana fra Ascea e Pisciotta”.

“Con l’approvazione del progetto – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – conseguentemente ho anche dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di questa importante opera”.

“Questo decreto di approvazione di ripristino e completamento, della variante per il superamento della frana fra Ascea e Pisciotta, è un atto molto importante che permette di proseguire celermente sui lavori della Pisciottana – prosegue Strianese – La Provincia procede in maniera spedita in modo da consentire l’appalto di questa opera di grande rilievo da parte della Regione Campania nel più breve tempo possibile.”