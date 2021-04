In Campania risale la percentuale dei contagi: è al 13%

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.334 (*) di cui

Asintomatici: 811 (*)

Sintomatici: 523 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari



Tamponi molecolari del giorno: 9.934

Tamponi antigenici del giorno: 1.716

​Deceduti: 35 (**)​ Totale deceduti: 5.987

Guariti: 1.519

Totale guariti: 273.561

** 29 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri.



​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 150

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.536

*** Posti letto Covid e Offerta privata.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 942.867 cittadini. Di questi 358.220 hanno ricevuto la seconda dose.



Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.301.087.



La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste.