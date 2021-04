Eccellenza: domenica amara per Agropoli e Virtus Cilento

In questo weekend tornava in campo tra i dilettanti, oltre la Serie D, anche il torneo d’Eccellenza. Per le cilentane in campo, ed entrambe sconfitte, nel massimo campionato regionale non professionistico Agropoli e Virtus Cilento, entrambe in casa alle ore 16:30.

Eccellenza: cilentane impegnate nel girone E

Nel raggruppamento E d’Eccellenza campana sono inserite 5 salernitane. L’Agropoli di mister Turco ha debuttato contro l’Angri, mentre nell’altra gara si sono affrontate le due squadre vincenti nel primo turno dove la Virtus Cilento del tecnico Castiello era opposta al Buccino Volcei allenata da Pietropinto. Riposava, invece, il Faiano.

Eccellenza girone E 2° turno 18-04-21 16:30 Agropoli 0-2 Angri 18-04-21 16:30 Virtus Cilento 1-2 Buccino Volcei Riposa Faiano

La classifica del girone E: Buccino Volcei 6 Virtus Cilento e Angri 3, Agropoli * e Faiano 0*. * Una gara in meno

Le due gare di oggi

La Virtus Cilento, dopo il successo sull’Angri, passa sotta a metà del primo tempo con il Buccino Volcei. La rete di Campione, attaccante ex Polisportiva Santa Maria, porta avanti i rossoneri al 22′: la punta insacca dal cuore dell’area un cross proveniente dalla destra. I padroni di casa trovano il pari con un goal strepitoso di Passaro che in rovesciata, su un cross da un corner, supera Pergamena al 20′ della ripresa. Gli ospiti, in testa al girone E, tronano avanti al 24′ ancora con il solito Campione che firma la rete del sorpasso, girando in rete una punizione calciata da Lordi.

Partenza amara, nel girone E, anche per l‘Agropoli di Vincenzo Margiotta e Gianmarco Landolfi con l’Angri. Ferraro, al 3′, insacca di testa su un calcio d’angolo per i grigio-rossi e al 13′ Sedibe sorprende la retroguardia delfina prima di insaccare da posizione ravvicinata. I cilentani provano la reazione senza riuscire mai a mettere la palla infondo al sacco.