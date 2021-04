Angri-Virtus Cilento: doppio Marrocco, inizia bene il cammino dei virtussini

Primo turno di Eccellenza archiviato per Angri e Virtus Cilento opposte, alle ore 16:00, nel girone E. Il match del pomeriggio tra i grigio-rossi e i cilentani, nel raggruppamento con Agropoli, Buccino e Faiano, è stato diretto dal sig. Alessio De Cicco delle sezione arbitrale di Napoli.

Angri-Virtus Cilento: il primo tempo

La prima occasione della gara giunge al 7′ per l’Angri quando Trimarco sporca per la prima volta i guantoni a Tesoniero. Dopo cinque giri di lancette la risposta ospite con Passaro che calcia però altissimo. Al 19′ ancora Passaro pericoloso ma Calabrese chiude in corner. Sull’angolo Maiese serve Marrocco che da posizione invitante spedisce fuori. clamorosamente. Errore anche sul fronte opposto con Sibide che di testa mette sopra la traversa al 23′. Sul finale di frazione la Virtus Cilento passa su un piazziato di Natiello che permette a Marrocco di battere Calabrese con un’incornata. L’Angri trova prontamente il pari con Sibide che di destro non lascia scampo a Tesoniero.

La ripresa

Al 47′ è Sibide in area cilentana ad impegnare Tesoniero mentre sul fronte opposto dopo 5 minuti Senè viene murato da Siano. Al quarto d’ora per l’Angri è Scielzo a provarci ma la difesa della Virtus Cilento controlla. In una fase di stanca del match Marrocco trova il secondo guizzo di giornata. Il centravanti ex Sanmaurese buca al 20′ Calabrese per il nuovo vantaggio ospite. Nella parte conclusiva l’Angri trona a premere ma la Virtus Cilento contiene le sfuriate grigio-rosse sfiorando il tris sul gong finale con Lammardo.

Il tabellino

ANGRI: Calabrese, D’Aniello (58′ Fresa), Adiletta, Lopetrone, Hutsol, Siano, Falivene (46′ Scielzo), Strianese (78′ Serrano), Trimarco (69′ Delle Donne), Sidibe, Bennasib ’01 (86′ Memoli ’02). A disposizione: Mascolo, Todisco Iaccarino, Scielzo, Vitale. Allenatore: Sanchez.

VIRTUS CILENTO: Tesoniero, Gargaro (53′ Mejri), D. Maiese, Manzillo, Criscuolo, Giura, Senè (53′ Brogna), Natiello (63′ Monzo), Marrocco (88′ D’Attilio), Magno (46′ Lammardo), Passaro. A disposizione: Castiello, Lembo, Tramonto, E. Maiese. Allenatore: Castiello.

ARBITRO: Alessio De Cicco di Nola.(La Regina- Eliso)

MARCATORI 37′ e 75′ Marrocco 38′ Sidibe.

AMMONITI: Siano, Manzillo, Criscuolo, Gargaro, Mejri.

RECUPERO: 2′ pt; 5′ st.