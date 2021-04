Eccellenza: tutto il programma del primo turno, Virtus Cilento e Buccino Volcei in campo

Riparte dopo mesi di stop il torneo d’Eccellenza campana. Il massimo campionato regionale dilettantistico riapre i battenti, tornando in campo con 28 club sui 42 aventi diritto. Sono sei le salernitane presenti, invece, sulle undici iscritte inizialmente. Cinque i club che non hanno aderito alla ripartenza: Calpazio, Costa d’Amalfi, Castel San Giorgio, Alfaterna e Salernum Baronissi torneranno sui manti erbosi solo nella prossima stagione.

Eccellenza campana: la prima giornata del girone E

Nel raggruppamento E d’Eccellenza sono cinque i team inseriti, che comprende sole salernitane ai nastri di partenza. Il Buccino Volcei, guidato dal tecnico Pietropinto, ospita tra le mura amiche del “P.Via” il Faiano. In contemporanea, alle ore 16:00, l’Angri attenderà a domicilio la Virtus Cilento, di mister Domenico Castiello. Riposa in questo turno, invece, l’Agropoli guidata da Carmine Turco, che esordirà nella seconda giornata.

Eccellenza girone E 1° turno 11-04-21 16:00 Buccino Vs Faiano 11-04-21 16:00 Angri Vs Virtus Cilento Riposa Agropoli

Virtus Cilento: le parole di Andrea Tesoniero e il tecnico Domenico Castiello

Le parole di Andrea Tesoniero

“Ringraziamo la società che ci ha permesso di cominciare e finire questa stagione. Siamo sottoposti di continuo a tamponi ogni settimana a sottolineare che la società ci è stata molto vicina e ha parlato con noi calciatori per chiederci se eravamo favorevoli alla ripartenza. Noi ovviamente non vedevamo l’ora di ripartire. Il nostro ultimo allenamento è stato il 24 ottobre è successivamente abbiamo hai preso il 24 marzo. Questa pausa di 5 mesi non deve essere un alibi. Noi abbiamo avuto un piccolo programmino da seguire anche se l’allenamento non era lo stesso a quello fatto in mezzo al campo. Sarà sicuramente dura di per arrivare al 100%, però siamo pronti per per arrivare al meglio domenica ad Angri. Sono 8 partite e devono essere tutte finali. Dobbiamo cercare di pensare ora ad Angri e poi settimana per settimana pensare alle altre, preparandoci anche al meglio anche negli allenamenti”.

Le affermazioni del tecnico Castiello

“Preparare un inizio di campionato in così poco tempo è una novità per tutto. Il lavoro è stato fatto al meglio con tutto lo staff e con i giocatori e i risultati si vedranno poi sul campo. Questa situazione non permette di fare test o amichevoli, quindi il confronto viene proprio meno però siamo molto fiduciosi. Sicuramente la mentalità deve essere più elastica e aperta, bisogna andare in un’ottica diversa con rose molto più larghe e riuscire ad allenare 30- 35 giocatori. Gli stessi giocatori devono essere intelligenti per saper coesistere e capire che ormai questo in quest’ottica si deve lavorare. Ora ci aspettano partite secche tutte importantissime. Partire in ritardo, sbagliare la prima, significa partire con il piede sbagliato quindi speriamo di fare bene”.

Gli altri raggruppamenti del massimo torneo regionale dilettantistico

Nel girone C di Eccellenza è presente, invece, la Scafatese, club che il 4 aprile ha raggiunto i suoi 99 anni di storia. I canarini saranno opposti al Pomigliano nel primo turno del mini-gruppo.

Eccellenza girone C 1° turno 11-04-21 11:00 Pomigliano Vs Scafatese 11-04-21 11:00 Monte di Procida Vs San Giorgio 11-04-21 16:00 Vico Equense Vs Sant’Agnello

Questi infine i match, del fine settimana alle porte, nei tre gruppi che non vedono presenti i sei team della nostra provincia.

Girone A 1° turno 11-04-21 10:30 Maddalonese Vs Albanova 10-04-21 16:00 Mondragone Vs Nuova Napoli Nord 11-04-21 16:00 Real Acerrano Vs Frattese

Girone C 1° turno 10-04-21 16:00 Barano Vs Ischia 11-04-21 16:00 Napoli United Vs Pianura Riposa Real Forio

Girone D 1° turno 11-04-21 16:00 Eclanese Vs Montemiletto 11-04-21 16:00 Lioni Vs Palmese 10-04-21 16:00 Mariglianese Vs Cervinara