Castellabate: fondi del Ministero per interventi di efficientamento energetico

Il Comune di Castellabate, guidato dal sindaco f.f. Luisa Maiuri, ha destinato il contributo assegnato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, per la realizzazione degli ampliamenti agli interventi in corso di esecuzione nell’ambito dell’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione comunale.

L’Ente in base alla quota di finanziamento stabilita per fascia di popolazione, risulta attribuibile un finanziamento di euro 140.000,00 , ovvero raddoppiato per il solo anno 2021 rispetto alla precedente annualità. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

Con il Decreto del Ministero dell’Interno dell’11.11.2020, difatti, sono stati definiti ulteriori contributi integrativi per l’anno 2021 finalizzati ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.