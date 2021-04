18 aprile: 73 anni fa le prime elezioni della Repubblica italiana

Advertisement

Santi del giorno

San Galdino (Vescovo)

San Calogero di Brescia (Martire)

San Lasreano o Molasso (Abate)

San Perfetto di Cordova (Martire)

San Pusicio (Martire)

Etimologia

Calogero, dal bizantino “Kalogheros”, “buon vecchio”, fu usato inizialmente per indicare monaci e anacoreti, per poi diventare nome proprio specialmente nel mondo cristiano. In Sicilia è tuttora diffuso.

Proverbio del giorno

Aprile, esce la vecchia dal covile; e la giovane non vuole uscire

Aforisma del giorno

Siete un uomo senza morale! Non ci si guadagna niente, con la morale, capo. Se foste povero come me, non ve ne fregherebbe un tubo. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi

1506 – Iniziano i lavori alla Basilica di San Pietro

1948 – Prime elezioni della Repubblica italiana

Sei nato oggi?

I nati il 18 aprile sono vigoroso difensori della loro fede, protettori non soltanto dei loro interessi, ma anche di quelli dei meno fortunati. La loro immagine pubblica, il modo in cui gli altri li vedono nella vita di ogni giorno, è molto importante per loro: perciò difficilmente si fanno cogliere in fallo pubblicamente; sono molto attenti a presentarsi ai loro colleghi o soci professionali in una luce di sobrietà e razionalità. E altresì importante che in famiglia si sentano non soltanto amati, ma anche rispettati.

Celebrità nate in questo giorno

1480 – Lucrezia Borgia

1979 – Giusy Ferreri



Scomparsi oggi

1955 – Albert Einstein

1994 – Ruggero Orlando