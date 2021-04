VIDEO | Senza Filtri: intervista a Giorgio Borghetti

Advertisement

Continua il programma di Info Cilento “Senza Filtri”, come sempre condotto da Roberta Foccillo.

Roberta ha avuto l’onore e il piacere di intervistare un grandissimo attore e doppiatore: Giorgio Borghetti.

Ha intrapreso la carriera da doppiatore quando era ancora un ragazzino doppiando il famoso Elliot in E.T., poi da allora non si è più fermato doppiando grandissimi attori, che grazie alla sua voce,sono entrati nelle nostre case diventando popolari.

Teatro, cinema e televisione,serie di grande successo. Giorgio ha parlato della sua carriera svelando, anche, qualche aneddoto divertente e ripercorrendo i suoi inizi.

Non ha potuto non far riferimento al difficile momento storico che stiamo vivendo e allo stop di tutto il mondo dello spettacolo,svelandoci,nonostante tutto,i suoi progetti futuri e ai suoi sogni nel cassetto.

“Senza Filtri” vi aspetta tutti i Martedì alle ore 21.00 e Mercoledì e Giovedì in replica alle ore 14.00 sulla sezione media di Info Cilento.