VIDEO | Agropoli: verso le elezioni 2022, la situazione del centro-destra

Manca poco più di un anno alle prossime elezioni amministrative ad Agropoli e come non accadeva da anni si registra un grande fermento in città. Nella trasmissione “Pubblica assise” Ernesto Rocco incontra Emilio Malandrino, coordinatore di Forza Italia e Gisella Botticchio, consigliere della Lega.

Come si sta organizzando il centro destra in vista delle elezioni? E’ pronto ad offrire un’alternativa all’amministrazione in cirica?

“Pubblica assise” va in onda anche su InfoCilento Tv. Puoi seguirla accedendo dal menu o cliccando qui.