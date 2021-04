Sporting Sala Consilina: successo tondo con lo United Aprilia

Advertisement

Questo pomeriggio alle ore 16:00, al Pala Rosselli di Aprilia si è recuperata la partita tra United Aprilia e Sporting Sala Consilina, match di recupero valido per il 24° turno di Serie B del Girone F. I padroni di casa si presentano con la fame di vittoria, dopo aver pareggiato a Senise 9-9, praticamente contro la diretta concorrente per quanto riguarda la zona Playout. I salesi arrivano alla trasferta con grande entusiasmo, dopo aver ottenuto la vittoria contro la Città Di Fondi tra le mura amiche, ma soprattutto proveranno ad effettuare il sorpasso sul Benevento C5 e riportarsi in vetta ( con un’altra partita da recuperare).

UNITED APRILIA – SPORTING SALA CONSILINA: LA SINTESI

Gli uomini di Darci Folletto non accusano nessuna difficoltà durante la gara, gestendo bene le energie e mettendo subito il risultato in cassaforte. I cilentani vincono per 13-1, grazie alla tripletta di Brunelli che arriva a quota 34 reti, realizzando la seconda tripletta consecutiva, la quarta in totale e due poker, quest’ultima sempre contro lo United Aprilia e l’altra contro la Città Potenza Calcio A 5. A seguire, si aggiungono le doppiette di Oscar ed Egea, per poi aumentare il vantaggio con le reti di Trezza, Ametrano (guarito dal COVID), Carducci, Dillien, Ortega ( 32 reti totali, diretto concorrente di Brunelli) ed infine De Lima. Lo Sporting Sala Consilina riconquista la vetta, portandosi a +1 dal Benevento C5, con appuntamento a mercoledì alle ore 19:00 contro l’Ecocity Futsal Cisterna al Polo Sportivo Cappuccini di Sala Consilina, partita che sarà valida per il recupero della 25ma giornata di campionato.