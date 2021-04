Sporting Sala Consilina: nel pomeriggio salesi in campo

I salesi questo pomeriggio alle ore 16:00 scenderanno in campo contro lo United Aprilia, match di recupero valido per la 24ma giornata del campionato del calcio a 5, riguardante la Serie B del Girone F. Gli uomini d Darci Folletto arrivano al Pala Rosselli di Aprilia con grande entusiasmo, grazie alla larga vittoria di mercoledì tra le mura amiche contro la Città Di Fondi per 10-2.

Le parole del tecnico Darci Folletto

In quest i ultimi giorni le dichiarazioni del mister dei salesi sono state molto fiduciose, queste le sue parole: “Non era facile dopo 26 giorni fermi, allenamenti ravvicinati, era tutto un’incognita, non sapevamo quello che poteva accadere, ma la risposta dei ragazzi è stata eccellente. La partita contro il Fondi non sarà semplice, ma andremo ad Aprilia con tranquillità ed ovviamente vogliamo vincere, i ragazzi hanno la mentalità vincente e non vogliamo conoscere nessun altro tipo di risultato, soltanto la vittoria”.

Le dichiarazioni di Egea

Nelle scorse ore ha parlato anche Egea, uno dei protagonisti della squadra valdianese, dicendo che la propria squadra ha attraversato un periodo molto difficile e che il loro mister, insieme allo staff tecnico abbiano fatto un grande lavoro per riprendere almeno il 60% della forma fisica per affrontare al meglio le 4 partite ravvicinate. Il giocatore carica sia se stesso sia la squadra, aggiungendo: “Sono molto contento di ritornare a giocare. Adesso mancano 2 vittorie per raggiungere il nostro obiettivo finale”.