San Giovanni a Piro: bentornati a scuola. Un fumetto per gli studenti del Gaza

“Fratelli di Libertà” é una iniziativa che nasce nell’oratorio Anspi “San Giovanni Bosco” di

Cardile, frazione di Gioi Cilento, un fumetto nato per celebrare gli eroi del Risorgimento, con

riferimento anche ai Moti di Bosco del 1828. Il Comune, acquistando 300 copie, ha sostenuto

l’iniziativa insieme ai Comuni di Vallo della Lucania, Gioi Cilento, Monteforte Cilento, Centola,

Celle di Bulgheria, Roccagloriosa e Sanza, il Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la

Banca dei Comuni Cilentani, la Fondazione “Grande Lucania”, l’Anspi regionale e Convergenze.

Ieri è stata completata la consegna del fumetto ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Teodoro

Gaza, rientrati in presenza fino alla prima media, curata direttamente dal Sindaco Ferdinando

Palazzo e dalla Dirigente Scolastica Maria Teresa Tancredi. Il primo cittadino, accompagnato

dagli Assessori Pasquale Sorrentino e Lucia D’Angelo e dal Consigliere Gabriele Fasolino, ha

idealmente formulato il “bentornati in classe” (San Giovanni a Piro oggi è a contagio zero) con

il racconto degli eroi del 1828, particolarmente apprezzato dai ragazzi.

Copie del volume sono state consegnate ai parroci del Comune ed al Vescovo Mons. Antonio De Luca, nel corso della

sua ultima visita a San Giovanni a Piro. Nel racconto anche le gesta del canonico Antonio Maria

De Luca, forse la vittima più illustre dei moti cilentani del 1828 in cui Bosco, frazione del

Comune di San Giovanni a Piro, ebbe un ruolo fondamentale e il cui anelito di libertà fu represso

nel sangue e il Comune di Bosco fu cancellato dai Comuni del Regno e annesso a quello di San

Giovanni a Piro.

Nel 2021, più che mai, nell’anno del centenario della nascita di Josè Ortega (ORTEGA 1OO) che

ha celebrato questa storia con il murale delle 196 maioliche all’ingresso di Bosco, questa storia

ritorna protagonista.

𝐂𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎 è il miglior modo per educare le nuove

generazioni alla valorizzazione delle propria identità, asseriscono dal comune cilentano.