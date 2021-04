Caselle in Pittari, ok al restyling del Parco giochi

A breve inizieranno i lavori di rifacimento del parco giochi di Caselle in Pittari che prevedono anche la sostituzione di molte delle strutture ormai vetuste. Lo ha annunciato il sindaco Giampiero Nuzzo. “Sempre in collaborazione col consigliere Ragone – spiega – stiamo inoltre pensando alla realizzazione di una struttura polifunzionale mobile da installare nel parcheggio di via F. Loguercio”.

“Tale struttura potrebbe permettere la pratica non solo del calcetto, ma anche della pallacanestro e del tennis – aggiunge – Stiamo valutando questa ipotesi che, se confermata, verrebbe realizzata nel giro di poche settimane e comunque pronta molto prima dell’estate”.

“Gestire l’emergenza per riprenderci il futuro. È questo l’obiettivo che perseguiamo”, conclude il Sindaco Giampiero Nuzzo.