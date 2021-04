Villamare: da lunedì attivo ufficio postale mobile

VIBONATI. Presto novità per l’ufficio postale. Da Lunedì 19 Aprile, in attesa dell’ultimazione dei lavori di ripristino dell’ufficio postale di Villammare, verrà posizionato in loco un Upm, camper ufficio mobile ad uso postale, per consentire alla cittadinanza di continuare ad usufruire dei servizi postali e finanziari di Poste Italiane.

Intanto il consigliere comunale Manuel Borrelli ha reso noto che «Mercoledì, dopo vari sopralluoghi con i dirigenti regionali di Poste italiane sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria».

Una buona notizia per la comunità costretta a subire i disagi dell’inoperatività dello sportello.

Il caso era stato oggetto di una interrogazione dei consiglieri di minoranza Luigi Giudice, Gerardo Di Giacomo, Dalia De Filippo.