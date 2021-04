Vibonati, chiusura ufficio postale: minoranza presenta interrogazione

VIBONATI. Continuano i disagi legati alla chiusura dell’ ufficio postale in zona Villammare. Nella giornata odierna è stata presentata in merito un’ interrogazione al sindaco, Franco Brusco, redatta da tre consiglieri comunali di minoranza, Luigi Giudice, Gerardo Di Giacomo, Dalia De Filippo.

“Gentilissimo sindaco” inizia la missiva – “dobbiamo purtroppo constatare che il disagio legato all’ufficio postale di Villammare continua a persistere, nonostante gli interventi degli anni precedenti risultati inconcludenti. Per l’ennesima volta la popolazione sta vivendo il disagio della chiusura di un ufficio postale,essenziale e funzionale. Perchè?”- si chiedono – “Il nuovo disservizio verificatosi nuoce maggiormente alla popolazione anziana” – sottolineano – “che è costretta con difficoltà e timore, legati anche alla difficoltà sanitaria del momento dove diventa imprudente farsi accompagnare in macchina anche ad un familiare o da un amico, a doversi spostare nei comuni limitrofi per un servizio essenziale che improvvisamente viene a mancare.”

Una condizione che si era verificata anche in passato: “Considerando che ci siamo già ritrovati nelle medesime condizioni in passato, perchè l’Ente ancora oggi non ha adempiuto alle richieste che Poste Italiane aveva fatto affinchè i locali fossero idonei e agibili?” – si chiedono – “Chiediamo di avere copia di tutte le comunicazioni ricevute da Poste Italiane prima che si verificasse la chiusura dei locali.

Inoltre, considerando che nulla è stato fatto al fine di scongiurare quando verificatosi, si chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati presi con urgenza” – concludono – “per rimediare al disservizio recato alla popolazione”