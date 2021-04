Problemi nel recapito della posta a Teggiano, cittadini esasperati

TEGGIANO. Cittadini esasperati per i ritardi nella consegna della posta. Diversi utenti stanno segnalando i problemi che ormai si registrando da diversi mesi. I disagi sono tali che c’è chi si è visto staccare le utenze per una morosità conseguente al mancato recapito della bolletta o alla consegna avvenuta in ritardo, quando il termine per il pagamento era già scaduto.

“A casa di mamma hanno staccato il telefono perché non era stata pagata la bolletta che non è mai arrivata”, conferma una cittadina.

“Non è possibile che a Teggiano riceviamo la posta ogni due mesi”, l’amaro commento di un altro residente.

Una situazione per molti insostenibile: l’appello è rivolto al Comune affinché si faccia portavoce dei disagi presso Poste Italiane e si adoperi anche per riorganizzare toponomastica e numerazione civica, attività quest’ultima già iniziata.

Quello di Teggiano non è un caso isolato. Negli ultimi anni i cittadini di diverse comunità hanno segnalato disservizi dovuti, talvolta, ad un cambio continuo dei postini. “Quando il personale acquisisce dimestichezza con il territorio finisce il suo incarico ed emergono i disagi”, osserva qualcuno.