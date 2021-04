Prignano: fino al 23 aprile scuole chiuse

PRIGNANO CILENTO. «Ho appena firmato ordinanza sindacale con la quale ho sospeso le attività didattiche in presenza a tutte le scuole del territorio comunale a far data dal giorno 19 aprile e sino al giorno 23 aprile incluso». A renderlo noto il sindaco di Prignano Cilento, Giovanni Cantalupo.

«La decisione si è resa necessaria in quanto il Dirigente Scolastico mi ha comunicato l’elenco degli insegnanti, personale ata e alunni venuti a contatto con i casi positivi in data 7 aprile 2021 – spiega Cantalupo – Pertanto, poiché la settimana prossima (precisamente il giorno 21 aprile) viene a scadere il termine di 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto, saranno effettuati numerosi tamponi ai predetti docenti, Ata e alunni, e quindi, ho ritenuto opportuno, in via precauzionale, sospendere le attività didattiche in presenza a tutti gli ordini di scuola del territorio comunale».

Le lezioni proseguiranno normalmente in dad.