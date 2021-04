Italo investe sul Cilento: confermati i collegamenti da Milano a Reggio Calabria

Mentre è acceso il dibattito sulla nuova linea alta velocità progettata da Rfi che vede scontrarsi Cilento e Vallo di Diano, Italo fa i fatti e investe sulla fascia costiera. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, come già accaduto in passato, il Cilento sarà ancora protagonista con collegamenti da Milano Centrale ma anche da Bolzano, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Ferrara, Rho, Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno.

Italo in Cilento: tre le fermate

Tre le fermate nel Cilento: Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri. In Calabria, invece, sono previsti scali a Scalea, Paola, Lamezia, Vibo Valentia, Rosarno, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Due i collegamenti giornalieri che confermano come la società abbia voluto investire sul territorio cilentano, sponsorizzando anche sul proprio sito “le meraviglie” che esso custodisce.

Attualmente è già possibile viaggiare con Italo lungo la fascia tirrenica ed anche con i nuovi orari, in vigore dal 4 maggio, le tratte saranno confermate. Da Milano ci vorranno meno sei ore e mezzo per raggiungere Agropoli e un costo del biglietto di circa 82 euro.