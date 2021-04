Cilento: assistenza domiciliare ad anziani, c’è l’avviso

Il Piano di Zona S8, Comune capofila Vallo della Lucania, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane. Esso rientra nell’ambito del “Piano locale povertà” rivolto a persone di età superiore a 65 anni ed è finalizzato a garantire la permanenza degli anziani nel loro ambiente abitativo e sociale, mantenendo la loro autonomia, qualora abbiano necessità di aiuto a domicilio.

Potranno beneficiarne le persone con famiglie non sufficientemente in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l’igiene della persona, della casa e l’aiuto allo svolgimento di attività quotidiane.

60 gli utenti che potranno vedersi garantito il servizio mediante l’assegnazione di ticket sociali da spendere presso organismi del terzo settore. A ciascun utente andranno 140 ticket da utilizzare nell’arco di 9 mesi; ogni ticket corrisponde ad un’ora di servizio.

Condizioni essenziali sono la fruizione del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, un Isee inferiore a 6000 euro e una condizione di svantaggio economico accertata dall’assistente sociale.

Infine il richiedente dovrà essere residente in uno dei comuni del Piano di Zona S8, ovvero Agropoli, Ascea, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo C.to, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi C.to, Laureana C.to, Laurito, Lustra, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Novi Velia, Ogliastro C.to, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano C.to, Rutino, S. Mauro la Bruca, Salento, San Mauro C.to, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella C.to, Stio, Torchiara .

Le domande andranno presentate entro il 30 aprile alle ore 14.