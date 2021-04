Castiello: si all’alta velocità nel Vallo di Diano

In questi giorni è stato definito il tracciato della linea AV Salerno-Reggio Calabria, che attraverserà la provincia di Salerno, a sud del capoluogo, percorrendo il Vallo di Diano, con fermata ipotizzata tra Atena Lucana e Sala Consilina.

Questa soluzione è ottimale per due motivi: aumenta l’accessibilità al sistema ferroviario, in quanto attraversa un territorio attualmente privo di infrastrutture di trasporto su ferro ed evita un ulteriore impatto ambientale su un territorio protetto, qual è quello del Cilento.

Ma questa opzione non deve lasciare isolato il Cilento dal circuito dell’alta velocità. Il Cilento è un territorio a forte vocazione turistica, che contribuisce notevolmente al PIL della Regione Campania e per tali ragioni la politica deve prendere in considerazione la necessità e l’opportunità di utilizzare i fondi del PNRR per velocizzare la tratta Battipaglia-Sapri, di modo che i treni AV che circolano sulla dorsale Salerno-Reggio Calabria possano viaggiare indistintamente sulla linea storica Battipaglia-Sapri-Praja oppure sulla linea AV Battipaglia-Atena Sala Consilina-Praia.

A tal proposito ho espressamente richiesto uno studio di fattibilità per la velocizzazione a 200 km/h della tratta ferroviaria Battipaglia-Sapri, mediante rettifica e adeguamento del tracciato che allo stato limita la velocità massima al di sotto di 200 km/h.