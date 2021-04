Capaccio, ecco il piano delle alienazioni e valorizzazioni

CAPACCIO PAESTUM. 14 immobili da alienare e 8 da da valorizzare. E’ quanto emerge dal Piano delle Alienazioni e valorizzazioni approvato dall’ultimo consiglio comunale di Capaccio Paestum.

Tra i beni che l’Ente è pronto a cedere ci sono: relitto strada a Capodifiume, in via Sp13; terreno in località Capodifiume, lungo la Sp 13; relitto di strada in località Ponte di Ferro in via Poseidonia; suolo in Capaccio Capoluogo in via Carducci; area di sedime ex canaletta in località Capaccio Scalo; terreno in via Salvemini; area di sedime ex canalette e relitti in località Laura e Varolato; terreno in località Ponte di Ferro in via Poseidonia; relitto stradale in località Fuscillo, in via ex Ss 18; terreno in prossimità dell’incrocio tra via Tempa di Lepre e via Provinciale Giungano; relitto stradale in località Torre nei pressi dell’incrocio tra via Nettuno e via Poseidonia; terreno in località Torre in via Torre di Mare, nei pressi dei giardini pubblici due terreni in località Licinella Parco dei Tigli. Il valore complessivo dei beni è di circa 451mila euro.

Tra gli otto beni da valorizzare il Camping Villaggio Nettuno, con un valore di locazione stimato in 90.000 euro; compendio immobiliare Clorinda (8.207,50 euro); compendio immobiliare campeggio ex Hera Argiva (3.000 euro); Camping Athena (40.000 euro); Camping Ulisse (34.165,95 euro); compendio immobiliare Residence Oleandri (15.000 euro); area di parcheggio Lido Mediterraneo (2.000 euro); beni ex Ersac in varie zone (300.000 euro).