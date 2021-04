Vallo della Lucania: uffici ex CeSa nell’ex scuola di Angellara

VALLO DELLA LUCANIA. Accolta la richiesta presentata dalla Direzione Generale delle Politiche Alimentari e Forestali della Regione Campania per la concessione dei locali dell’ex edificio scolastico della frazione Angellara, in via Cobellis. Qui si trasferiranno gli Uffici “ex CeSA”.

Tra gli enti verrà sottoscritto un accordo di comodato gratuito, senza quindi costi. In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, punta a mantenere gli uffici regionali sul territorio comunale, garantendo una serie di importanti servizi all’utenza.

Gli uffici sono attualmente allocati in locali privati siti in via Rubino, per i quali la Regione paga un fitto.

I locali di Angellara erano già utilizzati dalla Direzione Generale Formazione Professionale della Regione ma ora sono dismessi ed essendo inutilizzati si è deciso di concederli nuovamente a titolo gratuito alla direzione regionale.