Sp15, al via i lavori tra Pollica ed Acciaroli

La Provincia di Salerno consegna i “lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento per dissesti e movimenti franosi su SP15 Pollica – Acciaroli” per l’ammontare di euro € 150.054,21. Sono interventi urgenti di protezione civile finanziati con POR FESR 2014-2020.

“Lunedì 19 aprile iniziamo i lavori – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – al km 34+100 della SP 15 nel comune di Pollica. Con apposita ordinanza sarà disposta, quindi dal 19 aprile, la chiusura al transito veicolare, per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e, in accordo con il Comune, è stato individuato un percorso alternativo che verrà specificato nell’ordinanza stessa”.

Sp15: i lavori in programma

L’intervento sulla Sp15 prevede la realizzazione di un murorivestito in pietra fondato su paratia di micropali a sostegno della sede stradale da ricostruire, il ripristino del piano viabile con posa in opera di binder e tappetino in conglomerato bituminoso, barriere ed opere di regimentazione delle acque meteoriche.

“Sarà nostra premura – precisa Strianese – cercare di fare il possibile per evitare troppi disagi ai cittadini e limitare al minimo i problemi di mobilità, soprattutto in vista del periodo estivo. Riapriremo la strada, pur con possibili limitazioni, non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno ben prima della completa ultimazione dei lavori”.

Le attività sono coordinate dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Grazie alla Regione Campania, in particolare al Presidente On. Vincenzo De Luca, apriamo altri cantieri per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La mobilità sicura soprattutto in zone turistiche come questa del Cilento rimane per noi una priorità”, conclude il presidente della Provincia.