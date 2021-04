Oroscopo: Toro, un partner distratto vi fa soffrire

Ariete – Nella vostra attività raccoglierete presto i frutti di quanto seminato. In amore una nota stonata.

Toro – La voglia di fare non deve farvi prendere iniziative frettolose. Un partner distratto vi fa soffrire.

Gemelli – Nessuna emergenza di lavoro potrà scoraggiarvi. Fatevi perdonare dal partner.

Cancro – Guardate i problemi di lavoro con maggiore freddezza. In amore cambiate tattica. O partner.

Leone – Usate la diplomazia se non volete creare situazioni controproducenti. Mettete il partner alle strette.

Vergine – Nel fare nuovi progetti cercate di mantenervi con i piedi per terra. In amore cambiate strategia.

Bilancia – Occorre pazientare perché la professione in questo momento è in fase di stallo. Cuore ballerino.

Scorpione – Non siate precipitosi nelle decisioni professionali. Vivete un amore attimo per attimo.

Sagittario – Riflettete a fondo su quello che volete fare nell’immediato. In amore situazione complicata.

Capricorno – In arrivo un periodo splendido per la vostra professione. Un amore burrascoso vi tiene in ansia.

Acquario – Vi siete abbandonati alla pigrizia: scrollatevela. Fingete disinteresse per un Ariete.

Pesci – Nel lavoro c’è un problema che vi assilla: fatevi consigliare. Movimentato il settore affettivo.