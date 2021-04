Controne: in due strade arrivano i led

CONTRONE. Il Comune, retto dal sindaco Ettore Poti, ha approvato il progetto riguardante i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in corso Nazione e alla strada Selva. Queste si illumineranno con i led.

L’Ente ha intenzione di sfruttare le risorse provenienti dal decreto legge 13/2020 del Governo nazionale che assegna ai piccoli comuni contributi per questa tipologia di interventi.

L’amministrazione di Controne, beneficiaria della somma di 50.000 euro prevista, ha potuto quindi redigere il quadro economico di spesa: 37.341,70 euro saranno indirizzati al capitolato relativo all’importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, la restante parte resterà in capo all’amministrazione per le spese tecniche generali ed il pagamento dell’IVA generale e sui lavori (10%).

L’intervento non sarà inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici in quanto la somma utilizzata è al di sotto dei 100.000 euro, pertanto non sussiste l’obbligo di legge da questo punto di vista.