Caselle in Pittari torna “covid free”

CASELLE IN PITTARI. «Dopo oltre 40 giorni, finalmente anche l’ultima persona ancora positiva si è negativizzata. Il Comune, pertanto, torna ad avere zero positivi». Lo annuncia il sindaco di Caselle in Pittari Gianpiero Nuzzo.

«In realtà, è da oltre un mese che non si registrano nuovi positivi nella nostra comunità e, rispetto al focolaio iniziale, si è dovuto solo aspettare la guarigione delle persone che si sono contagiate , appunto, oltre un mese fa – spiega il primo cittadino – Anche questa esperienza è arrivata al termine e spero possa essere servita a rafforzare in ciascuno di noi, ancora una volta, la consapevolezza che non si può e non si deve, assolutamente, abbassare la guardia».

Il sindaco lancia un monito ai suoi concittadini: «Quando tutto passa, per fortuna senza conseguenze, tutti hanno un atteggiamento rilassato dimenticando anche la paura che si prova col semplice dubbio di essere stati contagiati. Se vogliamo riappropriarci della nostra vita, se vogliamo che le attività riaprano a pieno regime, se non vogliamo chiuderle per un mese perché contagiati, se vogliamo che i nostri figli vadano a scuola con tranquillità e tornino a fare sport e stare insieme, se vogliamo che i nostri anziani non corrano rischi, se vogliamo davvero tutto ciò, allora ciascuno si assuma in pieno le proprie responsabilità».