Vallo, la denuncia di un papà: mio figlio disabile non può a raggiungere la scuola

VALLO DELLA LUCANIA. «Mio figlio disabile non riesce a raggiungere la scuola per l’inciviltà di qualche automobilista». E’ questa la denuncia di Luca D’Angelo, papà di Davide, un bambino di 6 anni che frequenta la prima elementare dell’istituto Aldo Moro. Nato da un parto trigemellare, fin da piccolo ha dovuto fare i conti con difficoltà motorie. Il padre ogni mattina da Pattano lo accompagna a scuola ma purtroppo deve continuamente scontrarsi con l’inciviltà di qualche cittadino.

Sovente, infatti, delle auto bloccano la rampa di accesso all’istituto scolastico. «La scuola è importante, ma ogni mattina trovo l’ingresso occupato e non posso accompagnare mio figlio», dice il papà. Un problema, questo, che non è soltanto del piccolo Davide ma di quanti hanno i medesimi problemi, così come dei mezzi di emergenza che in caso di necessità avrebbero difficoltà a raggiungere l’ingresso dell’istituto a causa della sosta selvaggia.

«Ogni automobilista dovrebbe stare attento a dove parcheggia la macchina. E’ importante capire che è un momento anche particolare, però, è necessaria più civiltà», dice Luca D’Angelo. Di qui un appello: «Vorrei che ci fossero più controlli, un cartello più visibile che faccia capire che questo accesso debba restare libero».

«Purtroppo non ci sono molti spazi per i parcheggi ma è necessario un po’ buon di buon senso», conclude.