Continuano i lavori sulle strade di Capaccio. Alfieri: “E’ una priorità”

CAPACCIO PAESTUM. «Con l’avvio dei lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade comunali di Capaccio Capoluogo continua, incessante, la manutenzione delle strade della nostra Città». Così il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri che oggi ha presenziato all’avvio dei lavori di sistemazione di alcune strade del Capoluogo. Costo degli interventi circa 220 mila euro.

«Abbiamo aperto l’ennesimo cantiere per la viabilità comunale. Alcune strade potevano essere definite vere e proprie mulattiere. Prima dell’estate strade rovinatissime non ce ne saranno più sul territorio comunale», ha garantito il primo cittadino.

«A Capaccio stiamo realizzando grandi opere, importanti, come il Lungomare e via magna Graecia, ma anche piccole opere di manutenzione ordinaria», ha aggiunto, sottolineando come la viabilità per l’amministrazione comunale è «una priorità assoluta perché ne va della sicurezza di chi percorre le strade ma anche del decoro e della dignità del territorio».

Lunedì scorso avevano preso il via anche i lavori in alcune arterie nell’area di Capaccio Scalo – Rettifilo.