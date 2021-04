14 aprile: oggi si festeggia San Valeriano

E’ il 104° giorno dell’anno, 15ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 261 giorni.

Santi del giorno

San Frontone (Abate in Egitto)

Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo (Martiri di Roma)

San Lamberto di Lione (Vescovo)

San Valeriano (Martire, venerato a Cumiana)

Sant’Asaco (Asico, Vescovo)

Santa Liduina (Vergine)

Sante Bernica, Prosdoca e Domenica (Martiri)

Etimologia

Lamberto, deriva dal longobardo “Landoberth”, personale formato da “land”, “terra”, unito all’aggettivo “berth”, “chiaro, illustre”, nel significato di “famoso nel suo paese”. Entrò in uso nel Medioevo, durante la dominazione longobarda, ed è ancora mediamente attestato in tutto il Centro-Nord.

Proverbio del giorno

D’aprile, va il villano e il gentile.

Aforisma del giorno

L’attività repressiva della civiltà fa sì che le possibilità di godimento primarie, che ora sono state ripudiate dalla censura che è in noi, vadano perdute. (S. Freud)

Accadde Oggi

1900 – La prima esposizione universale del Novecento

Sei nato oggi?

Sei geniale, creativo e dotato di capacità artistiche: se seguirai le tue ispirazioni senza farti influenzare dal giudizio altrui, riuscirai ad affermarti o, addirittura, diventerai famoso. In amore non sempre mostri le tue emozioni: può accadere che la paura di essere rifiutato ti porti ad assumere, anche quando non vorresti, un comportamento un po’ freddo e distaccato. Cerca di essere più spontaneo e disinibito, tutto andrà meglio.

Celebrità nate in questo giorno

1982 – Silvio Muccino

1973 – Adrien Brody

Scomparsi oggi

1995 – Mario Carotenuto

1980 – Gianni Rodari