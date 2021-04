I trucchi degli esperti per liberarsi della pelle secca

Quando siamo bambini, ci accorgiamo della pelle secca solo quando il freddo ci secca le labbra, o ci vengono i cosiddetti “geloni” sulle mani. Crescendo, però, l’esposizione costante agli agenti atmosferici, e il film idrolipidico della nostra pelle che si riduce progressivamente, oltre a fattori ormonali o genetici, possono far sì che la nostra pelle diventi arida, pruda, e sia maggiormente esposta al rischio di un invecchiamento precoce.

Inoltre, la pelle secca diventa sempre più visibile man mano che passa il tempo. Già a 30 anni, guardandosi allo specchio appena svegli, siamo in grado di capire se il giorno prima abbiamo bevuto abbastanza o meno. Insomma, è un problema del quale non possiamo non occuparci. Cosa fare allora? Abbiamo chiesto a degli esperti del settore, e in questo articolo vi daremo la risposta definitiva al problema.

L’idratazione comincia da dentro

Come abbiamo appena detto, già a 30 anni siamo in grado di determinare, solo guardando la nostra pelle, se il giorno prima abbiamo bevuto abbastanza. L’acqua è fondamentale per il corretto funzionamento degli organi, e la pelle altro non è che l’organo più esteso del nostro corpo. Per mantenerci bene idratati, la quantità di acqua consigliata è di 2 litri per il corpo femminile e 2,5 lt per il corpo maschile. Questo valore medio va però aumentato quando c’è molto caldo, quando si svolge attività fisica, e in caso di sovrappeso.

Mai rinunciare alla crema idratante

Se avete la pelle mista o grassa, potete permettervi – non si dovrebbe – qualche volta lo sgarro di non applicare la crema prima di andare a dormire. Ma se la vostra pelle è secca, la beauty routine diventa un momento irrinunciabile, tutti i giorni mattina e sera. Oltre a una crema idratante ricca, ideali quelle che contengono della Vitamina E, o acido ialuronico, dal forte potere idratante, applicate anche un siero nutriente, e cercate di fare una maschera almeno una volta alla settimana. Se volete farvi un’idea delle migliori creme sul mercato, potete dare un’occhiata a siti come Mirodia, che offrono articoli molto dettagliati su tutti i migliori prodotti di bellezza.

La soluzione per chi predilige i rimedi naturali (ma non solo)

Se soffrite di pelle secca, e siete amanti di prodotti di bellezza dall’INCI più verde possibile, allora il vostro migliore alleato è l’olio di mandorle dolci. Si tratta di un olio assolutamente naturale, che nasce appunto dalla spremitura della mandorla, e dotato di un altissimo potere idratante. Applicato sul viso dopo la detersione, non solo nutre la pelle, ma la rende anche più elastica e compatta. Inoltre, è un vero e proprio prodotto passe-partout: provate a metterlo dopo la doccia sulla pelle e sui capelli bagnati, la mattina dopo vi sveglierete non solo con la pelle ben idratata e i capelli setosi, ma addirittura anche con le unghie più forti.

Cercare di non stressare la pelle dall’esterno

Come abbiamo detto, uno dei problemi della nostra pelle è che è costantemente esposta a delle aggressioni che vengono dall’esterno. Dal freddo al sole, ma anche vento, pioggia, smog, e l’aria secca tipica delle stanze riscaldate con termosifoni o pompe di calore. Come proteggersi? Anzitutto, applicando una buona crema idratante, meglio se con fattore spf. Ma anche provvedendo a umidificare gli ambienti. I moderni umidificatori, ad esempio, hanno attacchi USB che possono essere collegati anche al computer, mentre in casa è bene avere un umidificatore da utilizzare soprattutto nelle ore notturne, quando la pelle subisce maggiormente l’aggressione dell’aria secca dovuta ai termosifoni.

Quando la situazione ha superato il livello di guardia

Un’ustione a causa di una giornata in cui avete passato troppo tempo al sole. Ma anche una brutta nevicata, magari con il vento battente, mentre tornavate a casa. O una giornata passata al chiuso con i termosifoni accesi. Se soffrite di pelle secca, a questo punto state sentendo la vostra faccia che “tira” e no, purtroppo non si tratta di un effetto lifting. È il momento di ripristinare il film idrolipidico per evitare che si formino sfoghi e irritazioni. Munitevi di acqua termale spray e di una buona maschera idratante. Spalmatene una dose generosa sul viso e tenetela addosso per almeno 30 minuti, spruzzando l’acqua termale ogni 5 minuti per evitare che si secchi. Applicate successivamente qualche goccia di tea tree oil, un olio lenitivo adatto proprio a questo tipo di problematiche.