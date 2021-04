Cilento: da un mese senza medico, finisce l’odissea per quattro comunità

FUTANI. Da oltre un mese quattro comunità cilentane erano rimaste senza medico. Ora, però, i disagi sono almeno temporaneamente terminati. Dal Comune di Futani, infatti, hanno fatto sapere che è arrivata la nomina del Medico di Medicina Generale da parte dell’Asl Salerno. Sarà a disposizione anche dei cittadini di Cuccaro Vetere e San Mauro La Bruca.

Ad avere l’incarico, per ora solo in forma provvisoria, è il dottore Carmine Lisanti. Una buona notizia considerato che le tre comunità hanno vissuto una parte dell’emergenza pandemica senza un riferimento.

Inoltre, in comuni in cui c’è un alto tasso di popolazione anziana, l’assenza di un dottore ha determinato non pochi problemi, tanto che il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, nelle scorse settimane aveva annunciato la disponibilità a garantire cure o terapie per quanti avessero bisogno.

Gli orari di ricevimento ambulatoriali sono i seguenti:

Lunedì: Futani 14,30-16:30

Montano 17,00-19:00

Martedì: Eremiti 09:00-10:30 I e III del mese

Castinatelli 09:00-10:30 II e IV del mese

Cuccaro 11:30-12:30

Mercoledì: Futani 14:30-16:30

Montano 17:00-19:00

Giovedì: Futani 08:30-10:00

Venerdì: Montano 08:30-10:00

Futani 10:30-12:30