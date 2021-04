Buste personalizzate: cosa sono e perché sono così importanti?

Per diverse tipologie di attività commerciali anche il 2021 è un anno davvero duro. La nostra Regione sta facendo ancora i conti con i limiti della zona rossa e per negozi, bar, ristoranti non è facile battere cassa. Soprattutto in periodi come questi però è importante fare uno sforzo ed investire in pubblicità per promuovere il proprio brand/attività. Ora siamo ben consapevoli che il budget da allocare, in diversi casi, sia ridotto. Ma c’è una soluzione. La più conveniente in termini economici e di visibilità è acquistare le buste personalizzate. Vediamo subito di cosa si tratta e come sfruttarle al meglio in vista delle prossime riaperture ed i saldi estivi.

Cosa s’intende per buste personalizzate?

Le buste personalizzate sono delle shopper bags che vengono realizzate su misura ossia rispondendo alle esigenze del brand o dell’attività in questione. La customizzazione del prodotto consente di scegliere diversi elementi della busta come: il materiale, le dimensioni e la forma, la tipo di manici, il colore ed il progetto grafico (slogan ed immagini). La funzione principale non è tanto contenere i prodotti quanto la promozione. Le buste personalizzabili sono dei manifesti pubblicitari in movimento. Rispetto ai classici 6X3 o flyer, costano però molto meno. Per sfruttare al massimo le potenzialità delle shopper personalizzate dovrai puntare su grafiche accattivanti ed ottima fattura. La grafica è importante per catturare l’attenzione dei passanti e la qualità della shopper incide sul ciclo di vita della stessa. Affinché venga utilizzata più volte è necessario scegliere materiali e metodi di produzione di qualità.

Materiali delle shopper bags

In merito ai materiali c’è l’imbarazzo della scelta. Diverse qualità di carta, plastica biodegradabile, cotone, juta, TNT (tessuto non tessuto) sono i materiali più in voga degli ultimi anni. Il tema dell’ecosostenibilità è molto caro al nostro territorio. Il consiglio è scegliere materiali resistenti e durevoli come la carta o il TNT in modo da consegnare ai propri clienti sacchetti che possono riutilizzare per periodi di tempo medio-lunghi.

In merito alla carta come anticipato, troverai diverse alternative:

carta sealing: il classico foglio millerighe. La qualità più semplice ed economica. carta kraft: in assoluto la più resistente e conveniente. carta riciclata: sicuramente la più ecosostenibile tra tutte le qualità, prodotta con il riciclaggio della carta

Vuoi consegnare ai tuoi clienti delle vere e proprie borse? Allora il TNT è il materiale più indicato. Online sono disponibili tantissimi modelli: manici corti o lunghi, con e senza soffietto, con rifiniture cucite o termosaldate, da portare a mano o anche a spalla/tracolla. A te la scelta. Per questa tipologia di prodotto presta ancora più attenzione alla grafica. Rispetto ad un sacchetto in carta, le shopper in TNT durano molto più a lungo. Sono quasi indistruttibili.

3 idee originali per aumentare le vendite con le buste personalizzate

Grazie alla personalizzazione puoi creare delle shopper bags da utilizzare anche per raggiungere obiettivi diversi dalla visibilità del brand e dell’attività. Ecco qualche idea che puoi replicare per aumentare il fatturato.

Far stampare sulle shopper dei coupon sconto

Riconoscere uno sconto ai clienti che riutilizzano la tua busta personalizzata per fare acquisti nel tuo negozio.

ai clienti che la tua per fare acquisti nel tuo negozio. Far stampare un QR Code che rimanda al sito o all’applicazione ufficiale. Una soluzione economica e molto efficace per le attività che vendono i propri servizi/prodotti anche online. Dal negozio di abbigliamento al ristorante che consente la prenotazione online fino al supermarket che offrono il servizio di spesa a domicilio.

Dove conviene acquistarle?

