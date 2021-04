Aperte le iscrizioni alla ludoteca comunale di Camerota

CAMEROTA. E’ indetto un avviso pubblico per le iscrizioni alla ludoteca comunale dal giorno 14 aprile 2021 al giorno 30 aprile 2021.

Sono aperte le candidature per un numero di 8 bambini tra i 18 e i 36 mesi, i quali, saranno scelti, sulla base del modello Isee da allegare alla domanda di iscrizione. La partecipazione alle attività di ludoteca è completamente gratuita e nessun contributo economico sarà richiesto alle famiglie. Il modello è scaricabile qui in basso, tra gli allegati. E’ necessario che venga compilato in tutte le sue parti e protocollato presso l’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2021.

Alle carte firmate, vanno allegati i seguenti documenti:

• carta d’identità dei genitori;

• isee in corso di validità;

• eventuale documento d’identità di persona diversa autorizzata al ritiro del bambino.

Eventuali ritardi e/o anomalie nella richiesta di iscrizione saranno valutate come l’annullamento della stessa.