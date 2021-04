Agropoli, la denuncia: “moto e auto sul sentiero per il villaggio abbandonato”

Il sentiero che da Moio Alto di Agropoli raggiunge il villaggio abbandonato è percorso da giovani in motocross che scorrazzano indisturbati. E’ la segnalazione di Mario Salsano, presidente del Circolo Legambiente Stella Maris di Agropoli. “Come è noto tutta l’area rientra in zona Parco, per cui è assolutamente indispensabile un controllo rigoroso e sistematico da parte delle forze dell’ordine”, scrive Salsano.

Al contempo si chiede all’amministrazione comunale di installare una chiusura lungo il sentiero per evitare il transito fino al villaggio abbandonato: “ciò per evitare che mezzi motorizzati vadano a scaricare rifiuti”.

“Un’area così bella dal punto di vista paesaggistico e naturalistico deve essere salvaguardata in modo particolare in questo periodo perché è percorsa da tantissimi cittadini e sportivi e potrà essere un’escursione ideale per i turisti appena le condizioni relative alla pandemia lo consentiranno”, conclude Salsano.