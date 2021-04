Santa Marina: aumento contagi preoccupa. Si valutano chiusure

“I casi nel Comune di Santa Marina stanno aumentando in modo preoccupante e, ad oggi, gli attualmente positivi risultano 58 e

purtroppo bisogna prendere decisioni immediate e rigorose per fermare questa risalita di casi”. Così il sindaco Giovanni Fortunato.

Il primo cittadino ha annunciato che “Per la tutela e la prevenzione della salute pubblica e per evitare che, in questo particolare momento, la scuola possa velocizzare e veicolare il contagio, annuncio che già da domani tutte le scuole nel Comune di Santa Marina saranno chiuse (ovviamente per quanto riguarda la didattica in presenza).

In merito ad altre scelte e decisioni su chiusure ed eventuali limitazioni aggiuntive verranno comunicate già nella giornata di domani”.

“Ovviamente rinnovo la mia vicinanza a tutte le persone che stanno attraversando questo momento delicato e chiedo un ulteriore sacrificio a tutta la comunità che rappresento affinchè questo brutto periodo possa passare il più presto possibile”, conclude Fortunato.