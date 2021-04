CASAL VELINO. Agevolazioni sulla Tassa Rifiuti del 2021. Lo ha disposto l’amministrazione comunale. Nello specifico è stata prevista la possibilità di applicare delle riduzioni alla quota variabile della Tari per attività commerciali e utenze domestiche.

Per quanto riguarda queste ultime le agevolazioni sono previste per coloro che si trovano in condizioni disagiate e siano in possesso dei requisiti di di ammissibilità al bonus sociale elettrico/idrico/gas (Isee non superiore a 8107,60 euro).

Per quanto riguarda le attività commerciali, invece, l’agevolazione è prevista per quanti sono stati costretti a sospendere la loro attività in ragione dell’emergenza covid.



Per poter beneficiare delle agevolazioni occorre presentare un’autocertificazione al Comune utilizzando i modelli presenti sul sito istituzionale dell’Ente.



Le attività dovranno indicare il codice Ateco; il periodo di sospensione dell’attività; gli estremi del provvedimento di chiusura; se era in attività il giorno precedente alla chiusura disposta dalle autorità . Le utenze domestiche, invece, dovranno dichiarare di essere in possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico/idrico/gas.



Le richieste dovranno essere presentate entro il prossimo 30 aprile via pec (protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it) oppure all’ufficio protocollo del Comune.