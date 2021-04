Agropoli, la stagione balneare partirà il 15 giugno

AGROPOLI. Modifiche della stagione balneare e piano di ripascimento degli arenili nella strategia amministrativa del Comune guidato dal primo cittadino Adamo Coppola.

Per quanto riguarda il primo provvedimento, in virtù delle prescrizioni riguardo il contenimento del contagio Covid, è stata stabilita una durata della stagione leggermente in ritardo con chiusura in anticipo: arco temporale di quasi tre mesi, dal 15 giugno al 20 settembre.

Per ciò che invece concerne l’attività di protezione del litorale, le attività dovrebbero partire in questi giorni e concludersi il 14 giugno, il giorno prima dell’avvio della stagione.

Allo studio, con l’ausilio della Capitaneria di porto, l’interdizione delle aree a mare per consentire il lavoro dei macchinari. Questo secondo lotto dei lavori interesserà il tratto tra il lido Aurora e torre San Marco.

La strategia del ripascimento proviene ha inizio dal 2007 quando il comune di Agropoli appaltò i lavori ad una ditta di Formia, ma il contratto fu in seguito rescisso. Successivamente si passò ad un’opera di monitoraggio dove emerse la necessarietà di reperire i 60 mila metri cubi di sabbia. Nelle intenzioni dell’amministrazione anche l’obiettivo di mitigazione del rischio erosione a Trentova: l’area, una delle spiagge dal panorama più suggestivo dell’intero territorio cilentano, ma anche regionale, tuttavia è sottoposta ad una serie di vincoli che rendono gli interventi particolarmente complessi.