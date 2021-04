Virtus Cilento: poker di innesti per il tecnico Castiello

Torna oggi in campo la Virtus Cilento che alle ore 16:00 sarà opposta all’Angri al “Pasquale Novi”. A poche ore dalla prima giornata del girone E d’Eccellenza sono quattro gli acquisti resi noti dallo stesso club presieduto da Carmelo Infante. Questa la nota diramata dalla stessa società che gioca le sue gare interne allo stadio “Ardisani”.

Eccellenza: i quattro innesti di mercato del team allenato da Domenico Castiello

Donato Grieco (2002). Frutto dei settori giovanili di Barile ed Hellas Vulture arriva subito in Eccellenza alla Vultur Rionero con la quale vince anche la Coppa Italia di categoria. In questa stagione invece aveva iniziato la stagione con lo Scandicci in Serie D.

Antonio Brogna (2001). Muove i primi passi con la Spes Battipaglia per poi arrivare alle prime esperienze nei settori giovanili di Cavese e Picerno.

Fiore Lammardo (2002). Cresce nella Soccer Academy di Sala Consilina per poi raggiungere il Buccino Volcei con il quale ha disputato la scorsa stagione di Eccellenza. La prima parte di stagione, invece, l’ha disputata in Serie D a Francavilla.

Giuseppe Lembo (1999). Cresciuto prima nel settore giovanile dell’Agropoli e poi in quello del Melfi con il quale disputa anche il primo anno di Eccellenza. Dopo Melfi si trasferisce a Portici in Serie D per poi tornare sempre a Melfi per il finale di stagione. Successivamente firma con a Gelbison per la prima parte della stagione e poi si accasa alla Battipagliese in Eccellenza. Questa stagione invece ha iniziato con la maglia della Calpazio prima dello stop di fine ottobre.

Il club cilentano si stringe attorno al dirigente Ugo Schiavo

La grande famiglia della Virtus Cilento si unisce al dolore che ha colpito il nostro Direttore Generale Ugo Schiavo per la perdita del caro padre Luigi. Da parte del Presidente Carmelo Infante, della società e del gruppo squadra un forte abbraccio al nostro Ugo e alla sua famiglia in questo momento difficile.