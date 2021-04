Torna La Compagnia del cigno: due cilentani nella fiction Rai

Nuove storie e nuove sfide attendono i sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano che guidati come sempre dall’inflessibile Maestro Marioni (Alessio Boni), tornano su Rai1 nell’attesissimo secondo capitolo della serie “La Compagnia del Cigno”. Sei prime serate in onda da oggi domenica 11 aprile, per raccontare il talento, l’entusiasmo, l’impegno, ma anche l’enorme fatica di crescere di un gruppo di adolescenti, uniti dall’amore per la musica e da un patto di amicizia.

In questa stagione c’è anche una parte di Cilento.

Nella fiction anche l’agropolese Marta Cappeta e Francesco D’Ambrosio, di Torre Orsaia.

Marta Cappetta si è di recente laureata all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna. Suona la viola e farà parte dell’orchestra della fiction. Con lei anche Francesco D’Ambrosio, uno degli allievi diplomatosi al Pisacane di Sapri e attualmente iscritto al conservatorio di Salerno. Il giovane percussionista partecipa alla fiction per il secondo anno consecutivo.

I due cilentani in questa stagione avranno la possibilità di essere al fianco di celebri musicisti italiani e stranieri come Mika, Malika Ayane, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani.

Alessio Boni è nei panni del maestro Marioni; Anna Valle in quelli di sua moglie Irene. Nel cast anche Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora. Nel cast anche Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza, Rocco Tanica, Angela Baraldi, Pia Lanciotti e Barbara Chichiarelli.

La prima serie, andata in onda su Rai1 dal gennaio 2019, oltre ad aver ottenuto un grande successo di pubblico, anche tra le fasce più giovani, ha vinto importanti premi e riconoscimenti come quello di “ Senato & Cultura” (“La Rai con La Compagnia del Cigno accresce la conoscenza del patrimonio artistico-culturale italiano attraverso la valorizzazione di giovani talenti e di eccellenze italiane”), il Giffoni Experience Award – Premio per la valorizzazione del mondo dei ragazzi e il Diversity Media Award – Miglior serie italiana.