Agropoli, presto i lavori al parco Bonifacio: ci sarà anche uno skatepark

AGROPOLI. Presto prenderanno il via i lavori per la riqualificazione del parco pubblico di via Taverne dedicato a Liborio Bonifacio. Tra le novità più importanti la realizzazione di uno skatepark, un’opera sollecitata da alcuni giovani del territorio.

Era il 2017, infatti, quando un gruppo di ragazzi lanciò una petizione per chiedere all’amministrazione comunale di realizzare un impianto dove giocare e allenarsi. Circa 500 le firme raccolte all’epoca, un numero che convinse il sindaco Adamo Coppola a prendersi l’impegno di realizzare la pista.

Nel progetto di riqualificazione del parco pubblico Liborio Bonifacio, quindi, è stato previsto uno skatepark per potersi allenare ed eventualmente organizzare competizioni in varie discipline, dalla Bmx o allo skate.

«Abbiamo completato la progettazione esecutiva – ha spiegato Coppola – Abbiamo perso tempo per la progettazione della pista da skate. Per fare un impianto ben organizzato è stato necessario rivalutare il progetto, e investire più soldi».

E assicura: «Sarà un’opera importante. Nel sud Italia ce ne sono pochissime». «Il parco pubblico sarà un’area con verde, giostrine e panchine per noi agropolesi, ma grazie allo skatepark potrebbe essere anche un ulteriore centro di attrazione», conclude Coppola.