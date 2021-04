VIDEO | Senza Filtri: intervista a Miss Italia, Martina Sambucini

Prosegue l’appuntamento con “Senza Filtri”, il programma di Info Cilento condotto da Roberta Foccillo.

In questa puntata, Roberta, ha avuto il piacere di intervistare, un video collegamento, Miss Italia in carica, Martina Sambucini.

Occhi verdi, capelli castani, segni particolari: bellissima.

Nell’intervista, Martina, ha raccontato l’emozione e le sensazioni che ha provato subito dopo l’elezione avvenuta il 14 Dicembre del 2020.

La sua elezione resterà, sicuramente, nella storia anche perchè è la prima Miss eletta in tempo di pandemia. Non è stato facile vivere l’emozione della vittoria senza gli abbracci e il calore del pubblico, come è sempre accaduto, ma l’adrenalina della vittoria, è stata comunque autentica.

Martina ha, poi, raccontato alle telecamere di Info Cilento,come sta vivendo questi primi mesi come “Più bella d’Italia” e quali sono i suoi sogni nel cassetto, noi le auguriamo che tutti i suoi progetti lavorativi e non,possano realizzarsi al più presto.

“Senza Filtri” vi aspetta tutti i Martedì alle ore 21.00 e in replica il Mercoledì e il Giovedì alle ore 14.00 sulla sezione media di Info Cilento.