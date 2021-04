Emergenza sangue: a Vallo una giornata straordinaria per le donazioni

VALLO DELLA LUCANIA. Continua l’emergenza sangue. Per questo l’Associazione Donatori volontari di sangue del Cilento, guidata dal presidente, il dottore Antonio Casale, propone una nuova giornata straordinaria dedicata alle donazioni. “Io dono fallo anche tu!”, il nome dell’iniziativa.

Gli ospedali hanno sempre bisogno di questa risorsa, in particolare in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Covid-19. Oltre al Coronavirus infatti, ci sono molte altre patologie di cui farsi carico.

L’appuntamento per poter donare è domenica 11 aprile, presso l’unità di raccolta dell’ospedale “San Luca” di Vallo, dalle ore 8:00 in poi.

Il sangue è un elemento essenziale per la vita, serve per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive, ma è molto importante e necessario soprattutto per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni o che sono affetti da anemia.

Su richiesta del donatore è possibile effettuare anche esami sierologici per il Covid-19.