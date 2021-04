Polla: ecco l’albo delle baby sitter, entro il 30 aprile le iscrizioni

POLLA. Nasce l’albo delle babysitter e il Comune avvia un percorso di formazione gratuito per qualificare la propria competenza in materia di cura del bambino. La proposta era stata lanciata nelle scorse settimane dall’assessore Federica Mignoli, al fine di rendere disponibili alle famiglie delle persone qualificate.

“Il Comune di Polla riconosce, promuove e valorizza il ruolo degli operatori impegnati a supporto delle famiglie che soprattutto in questo momento estremamente delicato, in cui le scuole di ogni ordine e grado rimangono sospese per le attività didattiche, si trovano nell’esigenza di reperire persone affidabili e preparate a cui lasciare i propri figli, sia per situazioni occasionali, sia per situazioni maggiormente continuative (ad esempio per coprire fasce orarie in cui i servizi educativi o supporti di carattere familiare non sono disponibili)”, spiegano da palazzo di città.

Attraverso l’albo le famiglie avranno l’opportunità di consultare gli elenchi e individuare delle baby sitter avendo la certezza di potersi affidare a personale qualificato, ovviamente senza imposizioni: resta alla famiglia, infatti, la libera scelta dell’operatrice che maggiormente si ritiene affidabile.

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 30 aprile prossimo all’indirizzo mail: p.salluzzi@comune.polla.sa.it allegando alla domanda documento di riconoscimento e curriculum.