10 aprile: Nancy Brilli compie 57 anni

E’ il 100° giorno dell’anno, 14ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 265 giorni.

Santi del giorno

San Terenzio e compagni (Martiri di Cartagine)

Sant’Ezechiele (Profeta)

San Fulberto di Chartres (Vescovo)

San Palladio di Auxerre (Vescovo)

Sant’Apollonio (Martire)

Etimologia

Terenzio, dall’antico sabino Terentum con il significato di “delicato, tenero”. Potrebbe anche derivare dal latino ed essere legato al nome della città di Taranto.

Proverbio del giorno

Alte o basse nell’aprile son le pasque.

Aforisma del giorno

E’ debolezza cedere ai mali ma è follia alimentarli. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1991 – Disastro Moby Prince

1925 – Fitzgerald pubblica “Il grande Gatsby”

Sei nato oggi?

Sei dolce, sincero e riflessivo ma qualche volta vieni assalito da tristi pensieri e ti lasci andare ad un pessimismo che non ha alcuna ragione d’essere. Nel lavoro sei preciso e creativo e puoi riuscire egregiamente in tutte le attività che richiedono abilità manuale. In amore devi essere più deciso e non devi temere di mostrare i tuoi sentimenti, solo così riuscirai a realizzare il tuo sogno di una famiglia felice.

Celebrità nate in questo giorno

1847 – Joseph Pulitzer

1946 – Caterina Caselli

1964 – Nancy Brilli

1990 – Valerio Scanu

Scomparsi oggi

1919 – Emiliano Zapata