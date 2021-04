VIDEO | Lavori all’anfiteatro di Velia: intervista alla senatrice Margherita Corrado

Ha destato non poche polemiche l’intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull’antico anfiteatro di Elea – Velia. L’opera, nelle intenzioni della direzione del Parco Archeologico, avrebbe dovuto garantire il recupero, la tutela e la fruibilità del monumento. Ma i lavori, costati 158mila euro, hanno subito critiche, sia per l’iter che per le modalità di esecuzione.

Associazioni ed esperti del settore hanno manifestato non poche perplessità. Ad intervenire sulla vicenda anche la senatrice, Margherita Corrado, che ha seguito con attenzione la questione portandola anche in Parlamento con un’interrogazione rivolta al Ministro Franceschini.

Ai microfoni di InfoCilento.it la parlamentare ha spiegato le ragioni del suo dissenso verso i lavori e annunciato che presto sarà sul territorio per vedere dal vivo il risultato degli interventi eseguiti sull’Anfiteatro ed esaminarne la documentazione.