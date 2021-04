Castellabate, ok ai lavori per tre strade a Santa Maria

La Giunta comunale di Castellabate ha approvato con delibera n. 47/2021 il progetto definitivo esecutivo per tre interventi di riqualificazione urbana in altrettante vie centralissime di Santa Maria. Si tratta di lavori finanziati con il contributo annuo dato dal Dpcm del 17/07/2020 di cui il Comune di Castellabate è beneficiario: 44mila Euro per le annualità 2020 – 2023, per un importo complessivo di circa 180mila Euro.

L’annualità 2020 verrà investita per la manutenzione straordinaria con ripristino e valorizzazione di via Diaz, della traversa Pagliarola e di via Castello, strade che abbracciano la centrale Piazza Lucia, nel cuore della località costiera molto frequentata dai cittadini e dai numerosi visitatori.

«A breve prenderanno il via i lavori che restituiranno lustro ad alcune aree molto centrali e da tempo in attesa di interventi di manutenzione», dichiara in merito all’approvazione dell’atteso progetto il Sindaco f.f., Luisa Maiuri: «Si tratta di lavori di ripavimentazione e di arredo urbano che renderanno il percorso più sicuro e fruibile per pedoni ed automobilisti e, nel contempo, riqualificheranno l’intero contesto adeguandolo alla nota bellezza che contraddistingue il centro di Santa Maria».