Campania zona rossa, De Luca: criteri demenziali

I numeri della Regione Campania non sono particolarmente negativi sul fronte covid eppure la zona rossa sarà confermata anche per la prossima settimana. Lo ha detto il presidente Vincenzo De Luca, evidenziando, però, la “demenzialità” dei parametri utilizzati dal Governo per decidere le fasce di rischio.

“La Campania ha un il 26% di tasso occupazione della terapia intensiva e il 37% di occupazione dei posti letto di degenza. Nonostante questo ci diranno che siamo zona rossa”, ha detto De Luca, evidenziando come in altre regioni i dati siano molto più critici eppure le restrizioni sono minori. A pesare sulla Campania resta l’indice di positività.

De Luca si è poi detto fiducioso e ha espresso solidarietà verso le categorie economiche che in questi giorni stanno protestando per le misure attuate dal Governo: “Se in giro la gente sta tutta a passeggiare si può anche garantire l’ingresso in un teatro, in un museo o un ristorante”, ha detto.

Infine un annuncio: “Da maggio a tutti quelli che hanno ricevuto la doppia somministrazione dei vaccini daremo una tessera per cercare di avere degli accessi selezionati nei locali e nelle attività per chi certifica di aver ricevuto il vaccino”.