Calcio a 5: slitta la gara dello Sporting Sala Consilina

Il 25° turno di campionato del Calcio a 5, Serie B, Girone F comincia domani, con delle sfide che riguarderanno particolarmente la zona retrocessione e salvezza. Riflettori puntati soprattutto sullo scontro diretto tra Senise e United Aprilia, due squadre distanti soltanto di 3 punti a favore degli uomini di Luciano Bloise e che lottano per agganciare le zone meno pericolose che distano 2 punti. Un altro match molto interessante è quello tra Real Terracina e Città Di Fondi, rispettivamente a quota 19 (+2 dai Playout) e quota 11 punti (-6 dai Playout Senise e -3 dalla speranza salvezza United Aprilia).

Sporting Sala Consilina: slitta ancora una gara per i salesi

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria per COVID-19 nel gruppo squadra rinviate a data da destinarsi la gara del 10 Aprile contro l’Ecocity Futsal Genzano. La squadra del tecnico Darci Folletto non era scesa in campo nemmeno il 6 quando l’avversario era il Città di Fondi Calcio.

Serie B girone F: il prossimo turno

Il programma

Ore 16:00

Alma Salerno-A.P. Calcio A 5 al Palatulimieri di Salerno

Real Terracina P.E.P.-Città Di Fondi al Palacarucci di Terracina

Senise-United Aprilia al Pala Rotalupo di Senise

Spartak Caserta C5-Benevento C5 al Pala Ilario di Caserta

Sporting Sala Consilina-Ecocity Futsal Cisterna (RINVIATA PER COVID)

Ore 18:30

Leoni Futsal Club Acerra-Junior Domitia al PalaWojtyla di San Sebastiano Al Vesuvio

RIPOSA: Città Potenza Calcio A 5

La classifica



BENEVENTO 56, SPORTING SALA CONSILINA 54**, ECOCITY GENZANO 46, AP CALCIO 44*, JUNIOR DOMITIA 40, ALMA SALERNO 35, SPARTAK 31*, POTENZA 23, LEONI ACERRA 20, REAL TERRACINA 19*, SENISE 17*, UNITED APRILIA 14*, CITTA DI FONDI 11*-: **Due gare in meno *una gara in meno.