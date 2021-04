Sanza: focolaio tra i giovani. 21 i contagi

Rimane preoccupante la situazione sanitaria relativa ai contagi da Covid 19 scaturita da un focolaio scoppiato in un gruppo di giovani all’inizio della scorsa settimana a Sanza. Al momento sono 21 i casi positivi accertati tramite tampone dalla ASL di Salerno, relativi soprattutto a persone giovani, quasi tutti asintomatici. Tuttavia ad oggi vi sono circa 50 persone in quarantena, si tratta di contatti di caso, in attesa del tampone di controllo.

Una situazione costantemente monitorata dall’amministrazione comunale di Sanza che grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile, Gruppo Lucano, ha attivato il servizio di assistenza alle famiglie nei casi di necessità di acquisizione farmaci o per la consegna della spesa a domicilio.

L’invito da parte del sindaco Vittorio Esposito alla comunità è al rispetto rigoroso delle norme in materia di contenimento del Covid. Ricordando a tutti che è assolutamente vietato ogni tipo di spostamento e di contatto per le persone che si trovano in quarantena.

Nel mentre fino a lunedì prossimo, 12 aprile, le scuole locali di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse. L’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo-Sanza ha già attivato, da questa mattina, i percorsi formativi in DAD. Se non vi saranno altre necessarie disposizioni gli alunni di Sanza, come da disposizioni del Governo, rientreranno in classe lunedì prossimo, a partire dalle scuole dell’infanzia e fino alla prima classe delle scuole medie.