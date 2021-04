Caso covid: a Prignano stop a lezioni in presenza

PRIGNANO CILENTO. Dopo un giorno il sindaco Giovanni Cantalupo ha dovuto bloccare la didattica in presenza. Il primo cittadino ha firmato oggi un’ordinanza con la quale ne dispone la sospensione nei giorni 8 e 9 aprile.

“Preciso che tale provvedimento è stato preso a scopo puramente precauzionale, in quanto stamattina mi è stata comunicata la positività al tampone antigenico (cosiddetto tampone veloce) del titolare di un noto supermarket del posto – spiega il primo cittadino – Tale positività è in attesa di essere confermata o meno dal tampone molecolare che avverrà nella giornata di oggi”.

“Pertanto non avendo certezza su una eventuale ricostruzione della catena dei contatti del predetto, ho sospeso, a scopo assolutamente precauzionale, le attività didattiche in presenza – conclude Cantalupo – Le lezioni proseguiranno normalmente in dad”.